Alain Duhamel : "C'est un gouvernement d'ouverture et de recomposition"

publié le 17/05/2017 à 21:15

La composition du premier gouvernement du quinquennat d'Emmanuel Macron a enfin été rendue publique, ce mercredi 17 mai. Et les personnalités qui le composent suscitent des réactions. Pour Alain Duhamel, "ce qui est assez frappant ce sont les 'prises' du côté de la droite, qui sont quand même importantes", citant le cas de Bruno Le Maire, devenu ministre de l'Économie. Un poste qu'il convoitait déjà durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. L'éditorialiste prend aussi l'exemple de Gérald Darmanin, nouveau ministre de l'Action et des Comptes publics.



"Il va être au Budget en réalité, c'est un endroit qui est très important", souligne Alain Duhamel à propos de ce sarkozyste, très proche de Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France. Alain Duhamel note également la présence des centristes, comme François Bayrou qui devient garde des Sceaux, et Marielle de Sarnez, qui hérite des Affaires européennes. "Ce n'est pas une surprise mais ça fait quand même un vrai rééquilibrage".

"On peut dire que c'est un gouvernement, réellement, d'ouverture. Et on peut même dire que c'est un gouvernement de recomposition. Il y a du renouvellement avec des gens qu'on ne connaissait pas du tout ou très peu, à commencer par tous ceux qui viennent de la société civil, donc ça c'est du renouvellement et puis deuxièmement, recomposition parce qu'il y a effectivement la gauche, le centre, et la droite", analyse Alain Duhamel.