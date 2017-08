Gérard Collomb annonce la création de 3.500 places d'hébergement en 2018

publié le 06/08/2017 à 12:49

Emmanuel Macron en a fait la promesse. À la fin de l'année 2017, le président de la République a déclaré vouloir "ne plus voir personne dans les rues". Un engagement de taille, à l'heure où la crise migratoire frappe l'Europe et la France de plein fouet et que des milliers de personnes attendent une décision.



Gérard Collomb a accordé une interview au Journal du Dimanche, publiée le 6 août 2017. Dans les colonnes de l'hebdomadaire, le ministre de l'Intérieur fait le point sur la situation et sur les mesures que l'exécutif compte mettre en oeuvre pour parvenir à respecter la promesse d'Emmanuel Macron. "Nous créerons 3.500 places en 2018", affirme le locataire de la place Beauvau. "Nous voulons aussi accélérer le traitement des situations administratives pour permettre aux personnes qui déposent des demandes d'être hébergées dans les places existantes".

Au Journal du Dimanche, le ministre déclare également vouloir accueillir "tous ceux qui fuient guerres et persécutions, mais nous distinguons les réfugiés de ceux dont la migration obéit à d'autres ressorts, notamment économiques". Emmanuel Macron avait déclaré en ce sens au mois de juillet vouloir mener une "vraie politique de reconduite aux frontières". Un sujet explosif auquel, à ce jour, aucune solution n'a été trouvée.