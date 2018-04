publié le 08/04/2018 à 16:32

Gérard Collomb est un homme d’action comme nous le révèle Mars posée sur son Ascendant Taureau, mais jamais il ne se précipite. Il prend tout son temps, quitte à énerver ses collaborateurs qui aimeraient bien que les choses aillent plus vite. Mais tout doucement, petit à petit l’oiseau fait son nid et comme cela lui a toujours servi, Gérard Collomb ne voit pas pourquoi il changerait ses habitudes.



C’est un important trait de son caractère car en même temps il signe une solidité et une stabilité de la personnalité, mais aussi (Mars opposée à Jupiter) un caractère vraiment pas facile et construit sur une forte autorité. Il l’a subie enfant et, juste retour des choses, il la fait subir aujourd’hui autour de lui.

En effet, l’ascendant Taureau est ici dominant par rapport au signe solaire, les Gémeaux, où sont pourtant logées trois planètes dont le Soleil et Vénus, maître d’ascendant. Si on ne tenait compte que des Gémeaux, on pourrait le décrire comme un joyeux luron un peu superficiel et plus préoccupé d’amuser la galerie que de poursuivre le terroriste. Comme quoi, il ne faut jamais définir quelqu’un uniquement en fonction de son signe, ce serait une grave erreur.

Mobile et adaptable

Pour en revenir au Taureau, c’est le type même de l’obstiné, qui ne lâche jamais prise et ne change jamais de manière de faire car c’est fatigant. Et pourquoi se fatiguer à changer ce qui marche ? Cela pourrait se retourner contre lui car cela s’apparente à de la rigidité, mais là encore il ne faut pas aller trop vite en besogne et prendre en compte, cette fois, le signe solaire, les Gémeaux.



C’est le signe le plus mobile et le plus adaptable du zodiaque, aussi se trouve-t-on devant une très forte contradiction : entre l’inamovible Taureau et le Gémeaux influençable et aux mille facettes, comment Gérard Collomb a-t-il pu faire une synthèse ?

Il écoute ses intuitions

C’est à la fois simple et compliqué, mais il a certainement et plus souvent qu’à son tour écouté ses intuitions. Son instinct est absolument remarquable et il ne l’a que très rarement trompé ! Avec le Taureau à l’ascendant, signe de Terre on ne peut plus rationnel, il aurait pu ne pas en tenir compte, parce qu’après tout on ne sait pas d’où viennent ces idées, ces sensations qui s’imposent à nous quand on a de l’intuition.



Et c’est grâce au Gémeaux qu’il a pu avoir assez de liberté dans sa tête pour accepter l’idée même d’écouter ses intuitions. Et comme elles lui étaient utiles (l’ascendant Taureau a besoin que tout soit utile), il les a intégrées à son fonctionnement. Grand bien lui a pris, il leur doit tout.



Mais que va-t-il donc se passer entre avril et mai ? Mars se posera sur son secteur de carrière, alors qu’Uranus entrera en Taureau et de toute évidence cela aura un impact sur sa carrière. C’est un aspect fort, de rupture, et la dernière fois qu’Uranus et Mars ont été fâchées alors qu’Uranus était en Taureau, c’était en 1934 (affaire Stavisky et tout ce qui en a découlé).