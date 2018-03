Nicolas Sarkozy a un "besoin excessif de reconnaissance", selon Christine Haas

publié le 31/03/2018 à 18:57

Le Feu et l’Air dominent le thème de Nicolas Sarkozy. Tous ceux qui le connaissent, ainsi que le public, le savent impatient de naissance et proactif. Il est l’incarnation même de l’actif/réactif et s’il n’était pas ascendant Vierge, il n’aurait peut-être jamais atteint la fonction suprême tant il aurait parfois réagi de travers sous le coup de l’émotion. Mais c’est cet ascendant qui est à l’origine de ses problèmes.



Nicolas Sarkozy n’est pas du tout un animal à sang froid, bien au contraire. Il est à l’opposé de Vladimir Poutine qui est dans un absolu contrôle. Certes, l'ancien président a une certaine maîtrise de soi (ascendant Vierge), mais sa conjonction Lune/Mars en Bélier et la prédominance des signes de Feu lui font parfois perdre ce contrôle.

Son thème en dit beaucoup sur son ambition, de sa rapidité intellectuelle et de cette tendance, parfois insupportable pour les autres, à être dans leur tête ou à voir immédiatement leurs faiblesses. Et avec l’opposition Mercure/Pluton qui divise son thème, il ne peut pas s’empêcher de dire ce qu’il voit, ce qu’il sent : impossible de le garder pour lui. Ça lui a joué des tours, mais ça lui a aussi beaucoup servi et lui servira toujours.

Le doute l’habite en permanence

Ce que l’on sait moins parce que cela n’apparaît absolument pas dans ses comportements, c’est qu’à cause ou grâce à cet ascendant Vierge, le doute l’habite en permanence. Parfois ce doute est constructif parce qu’il empêche Nicolas Sarkozy de foncer tête baissée (Mars en Bélier) mais la plupart du temps, pour un homme de sa trempe c’est un boulet. Cependant, il ne doute pas de lui, de celui qu’il est devenu, de la success story qui est la sienne : c’est l’enfant qui est encore en lui qui doute.



À force d’avoir vécu dans l’insécurité affective lorsqu’il était enfant, il arrive que certaines situations fassent resurgir ce petit garçon qui était dans une inquiétude permanente, celle que ressentent ceux qui se demandent en permanence si on les aime vraiment. Mais cela n’a pas empêché Nicolas Sarkozy de réussir et on se doute bien qu’il n’est pas le seul à ne pas s’être senti aimé dans son enfance.

Un instinct et une intuition imparable

La conjonction entre Jupiter et Uranus qui trône dans son secteur de carrière est un formidable symbole dépassement de soi, ainsi que d’un besoin excessif de reconnaissance et d’affirmation. Une configuration à haut potentiel, qui peut conduire à une superbe réussite, comme elle peut précipiter la chute. Tout cela mêlé à un instinct et à une intuition absolument imparable (Mercure/Pluton/Neptune). Néanmoins, ce cocktail très pimenté qui l’a aidé à se distinguer des autres (le vœu le plus cher de tout Verseau) n’est pas la cause de ce qu’on peut appeler son échec.



Et c’est là que nous retrouvons la composante Vierge de son thème, associée à une Vénus mal en point en Sagittaire : en réalité, comme lorsqu’il était enfant, quelque chose en lui l'a empêché de se faire aimer des français. Il n’a tout simplement pas su comment faire et a répété inconsciemment un schéma de rejet inscrit en lui.