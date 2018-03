Marion Cotillard est née artiste, estime l'astrologue Christine Haas

publié le 17/03/2018 à 16:02

Est-ce qu’on naît artiste, ou est-ce qu’on le devient ? Le thème de Marion Cotillard ne laisse aucun doute, en tout cas en ce qui la concerne. Née le 30 septembre 1975, la comédienne est du signe astrologique Balance, ascendant Vierge.



Il lui était difficile et même impossible d’échapper à l’univers du théâtre et à celui du monde artistique en général, le domaine dans lequel la Balance s’accomplit généralement le mieux (avec celui de la justice). C’est bien simple, pas un seul membre de la famille n’exerce un autre métier que metteur en scène, comédien, sculpteur ou écrivain.



On sait que la Balance déteste faire des choix, mais l’actrice n’a même pas eu de choix à faire, tout s’est imposé à elle dès le jour de sa naissance, et précisément parce qu’elle est née dans cette famille et sous des étoiles favorables aux arts.



Cela ne signifie pas que la jolie Marion est restée là à attendre que des chances lui soient offerte sur un plateau d’argent. Pas du tout ! Avec Mars dans son secteur de carrière, elle s’est battue énergiquement, elle a travaillé et encore travaillé, et si elle a très bien réussi, l’actrice oscarisée considère aujourd’hui encore qu’elle doit se battre pour exister et continuer d’exister. Le métier est cruel, elle le sait, et elle ne prendra pas le risque de se laisser oublier.



Néanmoins, ce n’est pas facile à vivre, comme en témoigne son Soleil Balance conjoint à Pluton : il lui faut tout contrôler sans cesse ! D’abord son image, puis l’avancée de sa carrière et enfin sa réputation, bien sûr. Et il est clair que Marion Cotillard a développé au fur et à mesure du temps une forme de contrôle qui lui permet de tout verrouiller.

Pluton est très dignifiée puisque conjointe au Soleil et la tradition lui attribue autant de qualités de perspicacité et d’intuition, qu’elle en fait l’origine de tous les maux liés à l’excès de contrôle, à la jalousie, à la possessivité et à la peur de perdre ce qu’on a acquis.



En outre, si Marion Cotillard n’était que Balance, à la limite ça ne poserait pas de problème car Pluton serait beaucoup plus facile à vivre pour elle parce que la planète est aussi un important facteur de séduction et de pouvoir sur les autres.



Mais son ascendant est en Vierge, le signe de l’inquiétude et du doute. Et il reçoit une dissonance désagréable de Neptune qui fait que son imagination en termes de possibles catastrophes est très prolifique et ne la laisse que très rarement en paix ! En outre, elle a autant peur (voire plus) pour ceux qu’elle aime que pour elle-même…



Son thème est la parfaite démonstration qu’on peut être belle, numéro un dans son métier, être gâtée par les metteurs en scène et par la vie en général, et malgré tout avoir peur, ne pas être totalement en confiance et rejoindre ainsi le troupeau de ceux qui, anonymes, sont aussi dans l’angoisse, le doute et la crainte de ne pas être aimés.