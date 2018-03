"Vladimir Poutine est un cachottier", selon Christine Haas

publié le 24/03/2018 à 14:18

C’est un défi de taille que d’interpréter ce thème rempli de contradictions et marqué par des énergies sombres et aussi mystérieuses que la matière noire, autant que par des énergies positives et dynamiques.



Chez Vladimir Poutine. la Balance contient 4 planètes, dont la troublante Neptune, et cela nous interroge – autant que lui d’ailleurs – sur sa véritable nature. Qui est-il vraiment, le sait-il seulement ? La Balance est, d’ordinaire, un signe d’amour et de paix, qui apprécie beaucoup les arts et la beauté. De la beauté avant toute chose pourrait dire la Balance, de l’équilibre et de la justice avant toute chose aussi. Mais ce que dit le thème astral de Vladimir Poutine ne correspond absolument pas avec l’image publique que l’on a de lui. Toutefois, peut-être que le poète qui sommeille en toute Balance lit du Verlaine le soir au coin du feu à ceux ou celle qu’il aime, qui sait ?

Mystérieux et manipulateur

Cependant, comme ce rassemblement planétaire en Balance se trouve en secteur 12, Vladimir Poutine est un cachottier, quelqu’un qui tient précisément à ce qu’on ne sache pas la grande différence qu’il y a entre le personnage public et le personnage privé. Peut-être que ces images très viriles qu’il aime à montrer (chasse, pêche, etc.) sont une surcompensation par rapport à des faiblesses qu’il pense avoir et qu’il dissimule soigneusement ? C’est une des interprétations possibles de cet amas planétaire en 12.

Mais il ne faut surtout pas oublier l’ascendant Scorpion, tout aussi mystérieux et manipulateur, dont la Tradition nous rapporte qu’il présente un visage charmant, tout en vous piquant par derrière avec sa queue retournée. Évidemment, la description du Scorpion a évolué depuis l’Antiquité, mais peut-être qu’on ne sait pas à quel point Vladimir Poutine peut-être charmant dans l’intimité alors qu’on le connaît vénéneux Scorpion dans la vie publique ?

Il est né pour le pouvoir, il vit pour et à travers le pouvoir Christine Haas





Toutefois, là encore nous sommes très surpris parce que Vénus, (planète de la Balance et donc des arts, etc.) se trouve dans cet ascendant Scorpion et nous le présente comme un grand amoureux. Ce n’est pas vraiment l’image que le public (autre que russe) a de lui. Cela dit, s’il lit des poèmes au coin du feu, il peut aussi y faire d’autres choses typiques du Scorpion : on dit que ce signe possède une formidable libido… De plus, comme F. Mitterrand (Scorpion ascendant Balance et lui aussi un peu chaud lapin), Vladimir Poutine est attiré par les grands mystères de la vie et de la mort ; il est même possible qu’il y pense tous les matins en se rasant.



Quant à l’énorme popularité de Vlamidir Poutine dans son pays elle a une explication qui saute aux yeux quand on analyse son thème : Pluton, planète du Scorpion, se trouve dignifiée en Lion, au zénith de son thème (comme F. Mitterrand d’ailleurs) et c’est la planète du pouvoir, des richesses matérielles et spirituelles. Apparemment, il est né pour le pouvoir, il vit pour et à travers le pouvoir et quand il ne l’aura plus, les poules auront des dents ou il gèlera en enfer. D’après lui.