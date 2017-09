Florian Philippot répond à Marine Le Pen : "On m'a mis un pistolet sur la tempe"

publié le 19/09/2017 à 09:51

Florian Philippot défie Marine Le Pen par médias interposés. L'eurodéputé refuse de se plier à l'injonction de la présidente du Front national, réclamant de lui, au micro de RTL, qu'il quitte la direction de son association Les Patriotes. "Je lui ai répondu que je ne comprenais pas du tout cette demande, et donc que je ne pouvais pas y répondre", a-t-il déclaré, mardi 19 septembre, sur le plateau de BFMTV.



Cette association avait été créée pendant les élections législatives par Florian Philippot, dont la ligne politique est grandement contestée au sein du Front national, en pleine reconstruction. "Je rappelle que les Patriotes est une association qui n'a jamais émis de point critique sur le Front national et travaille sur ce chantier de la refondation. Je ne comprends pas du tout où est le problème avec cette association. Je pense, au contraire, que c'est un plus", a poursuivi le vice-président du FN.

Selon lui, le conflit pourrait avoir une dimension plus "personnelle" que politique. "Je note que d'autres vice-présidents, comme Louis Aliot (Idées-Nations, ndlr), sont également présidents d'associations. On ne leur a jamais rien demandé. On ne refera pas la fondation avec un pistolet sur la tempe. C'est ce qu'on a mis, pour une raison que je ne peux pas comprendre". Cette posture pourrait bien l'exposer à des sanctions, car Marine Le Pen a fait savoir qu'elle était prête à prendre "ses responsabilités".