publié le 12/03/2018 à 07:28

À peine proposé, le nouveau nom du Front national fait déjà débat. En clôture du Congrès du parti, Marine Le Pen a en effet annoncé vouloir rebaptiser en "Rassemblement national" la formation d'extrême droite qu'elle préside depuis 2011. Ce nouveau nom sera soumis à un vote par courrier des militants, dont le résultat ne sera pas connu avant au moins 6 semaines.



Mais le chemin pourrait être semé d’embûches. La marque Rassemblement national existe en effet déjà. Elle a été déposée à l'INPI, l'institut de la propriété intellectuelle, à la fin de l'année 2013. C'est même le nom d'un parti politique, dont le logo est une flamme sur une croix de Lorraine. Un compte Twitter et un site Internet affichant déjà ces couleurs.

Pire, des candidats se sont présentés sous cette étiquette les années suivantes aux élections municipales à Vitrolles, puis aux élections départementales à Nice. Et ce, contre le Front national. C'est ce qu'affirme un communiqué du président de ce parti, un certain Igor Kurek. "Le Rassemblement national s'étonne de l'amateurisme de la 'première opposante' autoproclamée. Le FN ne sera jamais le RN et le RN ne sera jamais le nouveau FN", peut-on lire au début du texte publié sur les réseaux sociaux.



Un nom utilisé par Jean-Marie Le Pen

Moins récemment, le "Rassemblement national" a été utilisé par Jean-Marie Le Pen lui-même. C'était le nom du groupe parlementaire qu'il présidait en 1986, avec 35 députés. Du recyclage déjà, puisque c’était le nom choisi par l’avocat d’extrême droite Jean-Louis Tixier-Vignancourt pour sa campane présidentielle de 1965… dirigée par un certain Jean-Marie Le Pen.





En remontant encore un peu plus dans l'histoire, difficile de ne pas évoquer le "Rassemblement national populaire". Fondé en 1941 par Marcel Déat, ce parti avait pour principal projet de "protéger la race" et de collaborer avec l'Allemagne nazie.

S'il est exact que Marine Le Pen choisit Rassemblement National, pour remplacer FN, c'est troublant car cela évoque le Rassemblement National Populaire (RNP) du collabo Marcel Déat. Une référence voulue ? Qui sait. Roland Gaucher fondateur du FN en 1972 était au RNP. pic.twitter.com/58Zu2iXiya — Alexis Corbière (@alexiscorbiere) 11 mars 2018