LR : après son appel du pied au FN, Thierry Mariani ne se fait pas réprimander

et Loïc Farge

publié le 12/03/2018 à 07:19

Dans une interview au site Internet du Journal du dimanche, vendredi 9 mars, Thierry Mariani appelait la droite à s'allier, ou très exactement à "regarder si un accord ou un rapprochement sont possibles" avec le FN (pardon, avec le Rassemblement national !).



L'ancien député des Français de l'étranger, battu aux dernières législatives, affirme ne pas avoir reçu le moindre message direct de la direction des Républicains. Un silence de l'état-major confirmé, voire assumé, par l'entourage de Laurent Wauquiez, qui, interrogé dimanche 11 mars au soir à ce sujet, répondait : "Nulle sanction pour avoir exprimé un simple avis, isolé et ultra-minoritaire. Évidemment, s'il passait aux actes, les choses seraient différentes".



À noter justement, concernant les rumeurs sur de négociations entre Thierry Mariani et le FN pour qu'il figure sur une liste dite de "rassemblement", présentée par le parti de Marine Le Pen aux élections européennes de 2019, il botte en touche. Sans exclure totalement la possibilité de franchir le pas. "Ce n'est pas le sujet qui me préoccupe. Cela se passera dans seize mois", m'a-t-il confié dimanche.

Du côté du Front national, leur chef de file au Parlement européen, Nicolas Bay, prévient en privé : "Il ne faudrait pas qu'on se retrouve dans un tête-à-tête FN - Debout La France".

Dit autrement, il mise beaucoup sur la présence de transfuges des Républicains sur sa liste. Une liste dont il se verrait bien prendre la tête, quelles que soient les résistances en interne. Mais ça, c'est un autre sujet...