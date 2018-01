François Rebsamen est l'invité de RTL

publié le 16/01/2018 à 07:21

Qui pour incarner l'avenir du Parti socialiste ? Pour François Rebsamen, le maire PS de Dijon et ancien ministre du Travail de François Hollande, il s'agit de Stéphane Le Foll. Dans un entretien donné au Journal du Dimanche du 14 janvier, il a estimé que ce dernier était le mieux placé "pour conduire le PS vers la reconquête".



Selon lui, la candidature de l'ancien porte-parole du gouvernement, à la présidence du PS est même "une mauvaise nouvelle pour Mélenchon, Wauquiez et Castaner car il a les clés du fonctionnement de l'État et l'expérience du terrain", poursuit-il dans le JDD.

Mais pour cela, Stéphane Le Foll devra l'emporter face à quatre autres candidats, également sur la ligne de départ pour briguer la tête du Parti socialiste : le président du groupe PS à l'Assemblée Olivier Faure, le député du Val-de-Marne Luc Carvounas, la député des Deux-Sèvres Delphine Batho et l'eurodéputé Emmanuel Maurel.

Une reconstruction du parti s'annonce longue et âpre, tant la famille socialiste apparaît affaiblie, depuis sa défaite au premier tour de l'élection présidentielle, avec un score de 6.35% des voix. Pourtant, pour François Rebsamen " le Parti socialiste n’est pas mort" et a encore "un rôle déterminant à jouer pour défendre la justice sociale".



