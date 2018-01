publié le 11/01/2018 à 11:02

Ils se jaugent. Ils se défient. Ils s'insultent. Ils se menacent. Les candidats ressemblent à des pilotes enfoncés dans le siège de leur formule 1, au moment du départ de la course. Sauf que leur formule 1 est un jouet avec des pédales et que leur compétition est pour rire.



Mais eux ne rient pas du tout. Ils ne se sont pas aperçus que le parti dont ils briguent la direction s'est évanoui. Qu'ils poursuivent une chimère. Un mirage dans le désert. Ils ne se sont pas aperçus que les candidats sont plus nombreux que les militants qui vont voter, et que le Parti socialiste n'est plus un objet politique mais un objet d'Histoire.

Ce qu'on a appelé, la gauche, le camp du progrès, le socialisme, la social-démocratie, perd partout ou presque, élection après élection. C'est la synthèse social-démocrate qui n'opère plus.

La gauche française a scié elle-même la branche sur laquelle elle était assise. Le Parti socialiste était l'incarnation politique, voire politicienne, de cette gauche. La gauche est morte.



Le PS est un cadavre qu'il n'est même plus nécessaire de renverser. Nos candidats se battent seulement pour le rôle de croque-mort.