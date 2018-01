publié le 15/01/2018 à 20:38

"Cessez ces enfantillages." Tel est à peu de choses près le message livré par François Hollande dans un SMS destiné au patron des députés du PS, Olivier Faure. Ce dernier a informé l'ex-chef de l'État de sa candidature au poste de premier secrétaire du Parti socialiste, mais affirme n'avoir pas été contacté par Stéphane Le Foll qui a, lui aussi, annoncé briguer cette place.



Discret, François Hollande continue de jouer un rôle dans les arcanes du Parti socialiste et tente de maintenir un cap à gauche contre la vague Macron. Seulement, Faure et Le Foll incarnent le courant hollandais du PS, et la concurrence de l'un et de l'autre n'arrange pas l'ancien président de la République, comme le raconte Le Journal du dimanche. "N’y a-t-il pas moyen de vous mettre d’accord pour une candidature commune ?", aurait répondu François Hollande au SMS d'Olivier Faure. En vain.

Mais la situation et les quatre candidatures annoncées pour le patronnat du PS semblent le désespérer. François Hollande décrit un contexte "catastrophique", estimant que le PS a "touché le fond", selon des informations du Parisien. L'ancien chef de l'État devra prendre son mal en patience pour espérer un éventuel renouveau du PS, avec l'élection du prochain premier secrétaire du parti socialiste le 29 mars.