François Lecointre est le nouveau chef d'état-major des armées

et AFP

publié le 19/07/2017 à 12:40

Le général François Lecointre, actuellement chef du cabinet militaire du Premier ministre Édouard Philippe, a été nommé chef d'état-major des armées ce mercredi 19 juillet en Conseil des ministres par le président de la République, en remplacement du général Pierre de Villiers, démissionnaire.



Âgé de 55 ans, issu de l'infanterie de marine, ce saint-cyrien a notamment servi au Rwanda pendant l'opération Turquoise puis en ex-Yougoslavie durant la guerre. François Lecointre avait rejoint Matignon en septembre 2016, où il avait été chef du cabinet militaire de Manuel Valls, puis de Bernard Cazeneuve et enfin d'Édouard.



"Un seul nom" a été proposé par la ministre des Armées Florence Parly", a indiqué une source proche du chef de l'État, précisant qu'"il y a pas eu d'hésitation sur le profil" du nouveau chef des Armées.





La démission du général de Villiers "correspond à la logique institutionnelle", a-t-on insisté à l'Élysée, car "il ne peut pas y avoir de désaccord public entre le chef d'état-major des armées et le chef de l'État". Pierre de Villiers, en conflit avec le président Emmanuel Macron au sujet des coupes prévues dans le budget défense, a démissionné mercredi, une décision sans précédent qui marque la première crise d'ampleur du quinquennat.

Après plusieurs accrochages entre Emmanuel Macron et lui, Pierre de Villiers a annoncé sa démission plus tôt dans la journée.