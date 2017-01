VIDÉO - Quand Laurence Haïm interviewait Emmanuel Macron

La journaliste, correspondante aux États-Unis pour Canal+ et i>Télé, rejoint l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron pour la présidentielle.

11/01/2017

Elle était le visage d'i>Télé et Canal+ aux États-Unis. Célèbre correspondante outre-Atlantique du groupe Bolloré, Laurence Haïm a décidé de changer d'air après 25 années passées à couvrir toute l'actualité américaine. Sur Twitter, la journaliste a ainsi annoncé "être ravie de rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron". Un homme politique qu'elle connaît bien. Le 27 juin 2015, elle avait interviewé celui qui était encore ministre de l'Économie lors d'un séjour à New York. Un échange de dix minutes qui portait notamment sur la situation économique en France alors qu'Emmanuel Macron affirmait haut et fort : "France is back".



Face à celui qui allait, quelques mois plus tard, devenir candidat à l'élection présidentielle, Laurence Haïm se montrait incisive mais tout de même intriguée par celui qui séduit à l'heure actuelle une partie de l'électorat français : "Quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est un discours qu'un homme de droite pourrait tenir. Et c'est ça qui m'intéresse dans votre parcours. Est-ce que vous vous sentez socialiste ? C'est une question, non pas à la recherche de la petite phrase, mais à la recherche du vrai Macron. Vous êtes qui, Emmanuel Macron ?".



Face aux vastes réponses, Laurence Haïm interrompait alors son interlocuteur : "Vous êtes très fort pour partir dans un romantisme verbal que je trouve intéressant d'ailleurs". Une petite phrase qui trouve un écho particulier alors qu'elle devrait devenir une pièce maîtresse de l'organigramme d'Emmanuel Macron.