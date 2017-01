Le candidat à l'élection présidentielle a "pris le parti" de s'exprimer en anglais lors d'un déplacement à Berlin afin qu'ils puissent "tous et toutes se comprendre facilement".

Crédit : Soeren Stache / dpa / AFP Emmanuel Macron, à Berlin le 10 janvier 2017

par Marie-Pierre Haddad , Avec AFP publié le 11/01/2017 à 18:56

Emmanuel Macron a tenu un discours à Berlin, mardi 10 janvier. Le candidat à l'élection présidentielle a vanté les mérites d'un "Schengen renforcé". Le fondateur du mouvement politique "En Marche !" s'y est exprimé en anglais. "L'usage voudrait que je parle en Français. Et ce serait déroger à la règle de ne pas parler ce soir en Français devant vous. Néanmoins, j'ai pris l'habitude de préférer être compris des auditoires", a-t-il déclaré, comme le rapporte BFMTV. Il a ensuite ajouté : "J'ai donc pris le parti de vous parler ce soir en anglais, par facilité et pour que nous puissions tous et toutes nous comprendre facilement".



Il n'en faudra pas moins pour provoquer une levée de bouclier au Front national. Marine Le Pen a tweeté en commentant "pauvre France !". Même réaction chez Florian Philippot qui juge qu'il n'a "aucun respect pour notre langue".

Le candidat à la présidentielle Macron va à Berlin faire une conférence en anglais... Pauvre France ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 janvier 2017

Toujours porté par des sondages favorables, il a profité de ce déplacement à Berlin pour peaufiner sa stature internationale, indispensable pour tout postulant à l'Élysée. Alors qu'un sondage récent le place même au second tour de la présidentielle, si Arnaud Montebourg remporte la primaire de la gauche et que François Bayrou ne se présente pas, Emmanuel Macron a rappelé vendredi qu'"à titre personnel, (il) ne (s)'était jamais vécu comme une bulle".