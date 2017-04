François Fillon prêt à "rendre l'argent"... s'il est élu

publié le 21/04/2017 à 22:45

Depuis le début de l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme Penelope et de ses enfants, François Fillon provoque la colère et l'agacement chez certains, l'ironie chez d'autres. "Rends l'argent !" est d'ailleurs devenu un slogan décliné à l'infini, notamment sur les réseaux sociaux. Alors qu'il n'a jamais évoqué la possibilité de rembourser les salaires reçus par ses proches, l'ancien Premier ministre aurait l'intention, selon une source proche du candidat citée par Slate, de rendre cette somme s'il entrait à l'Élysée.



En position difficile dans les sondages d'intentions de vote depuis les premières révélations du Canard enchaîné à la fin du mois de janvier 2017, François Fillon est, à deux jours du premier tour, au coude à coude avec le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Les deux hommes restent derrière les deux favoris, Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Rendre cette somme, qui correspondrait à un peu plus d'un million d'euros, aurait pour François Fillon une valeur d'exemple, lui qui fonde une partie de son programme économique sur une rigueur budgétaire qui fait déjà grincer des dents. Le "Rends l'argent", lui, a encore de beaux jours devant lui, comme le montre le piratage dont a été victime la ville de Paris vendredi 21 avril. Sur certains panneaux d'affichage, on pouvait en effet lire "François Fillon, rends l'argent. Marine Le Pen, rends l'immunité". Une référence aux ennuis de l'ancien Premier ministre, mais également à ceux de la candidate du Front national, accusée d'avoir également abusé de fonds de l'Union européenne.

Panneau de la mairie de Paris en ce moment "Fillon rends l'argent" pic.twitter.com/ldOo3cTxwh — Eugénie Bastié (@EugenieBastie) 21 avril 2017