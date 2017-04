François Fillon sur RTL : "Ce ne sont pas les médias qui décident du tempo"

publié le 20/04/2017 à 12:38

"C'est moi qui choisis comment j'organise ma campagne, c'est pas Le Monde." François Fillon refusé de répondre à des questions du Monde sur les affaires dans lesquelles son nom est cité. "Je ne réponds pas aux questions sur les affaires à huit jours de la campagne. Cela fait trois mois que ma campagne est parasitée par les pseudo-révélations sur les affaires. Ça continue tous les jours, des révélations de plus en plus fantaisistes", dénonce le candidat de la droite à l'élection présidentielle.



Pour lui, le débat n'a pas lieu d'être. "J'ai proposé au Monde une interview sur un certain nombre de thèmes, Le Monde n'était pas d'accord eh bien c'est très bien, je n'ai pas besoin du Monde...", affirme-t-il. "Nous avons refusé parce qu’il nous semblait indispensable d’interroger François Fillon sur la moralisation de la vie publique, sujet essentiel du débat démocratique en cours", a pour sa part rédigé la rédaction du quotidien.

Dans une campagne rythmée par les affaires qui ont, en de nombreuses occasions, cité son nom, François Fillon refuse que les médias "décident du tempo". "Il y a une chose qui est très importante pour moi c'est que ce n'est pas les médias qui décident du tempo, des questions, de la campagne. Chacun pose les questions qu'il veut, mais moi je réponds à qui j'ai envie de répondre", a-t-il lancé.