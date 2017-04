publié le 21/04/2017 à 00:04

Emprunt de gravité, François Fillon a réagi dès l'entame de son entretien à l'attaque perpétrée sur les Champs-Élysées, qui a coûté la vie à au moins un policier dans la soirée du 20 avril. "La lutte contre le terrorisme doit être la priorité absolue du prochain président de la République", a martelé François Fillon, qui en appelle à la coalition mondiale, qui regrouperait les Occidentaux mais aussi les Russes.



"Il faut accepter de s'allier avec les Russes et les Iraniens pour éradiquer le terrorisme", ajoutant que "Bachar al-Assad est un danger pour la Syrie, mais pas pour le reste du monde pour le moment." En clair, pour François Fillon, la seule priorité est la lutte contre le terrorisme, incarné par des organisations telles que l'État islamique ou Boko Haram.



À l'intérieur de nos frontières, François Fillon souhaite "lutter contre la montée du fondamentalisme dans la religion musulmane" et mettre à mal "les penseurs radicaux". Dans le détail, l'ancien premier ministre veut que "tous les fichés S" soient interpellés, même s'ils n'ont pas commis d'actes terroristes. "Ils seront jugés si on a établi la preuve qu'ils ont des rapports avec l'État islamique ou des recruteurs", a affirmé le candidat de la droite, qui souhaite "aider les musulmans de France à éradiquer l'intégrisme qui gagne du terrain à l'intérieur de la religion musulmane."

François Fillon s'adresse aux fonctionnaires

François Fillon s'est ensuite adressé directement aux fonctionnaires. Le candidat de la droite a l'intention de supprimer 500.000 emplois publics en cinq ans. "Ils sont mal payés, leurs salaires sont gelés depuis 10 ans. Tout le monde sait qu'avec la dette qui est la nôtre, on va continuer à geler le point d'indice pendant 10 ans."

Le candidat a poursuivi avec la suppression des 35 heures : "Si vous voulez des augmentations de salaire, il faudra travailler un peu plus. Je souhaite que le temps de travail augmente, en supprimant la durée légale."