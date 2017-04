publié le 20/04/2017 à 17:03

Être candidat à l'élection présidentielle ne protège pas de tous les méfaits. François Fillon en a fait les frais, le 18 avril à Lille. En déplacement dans la capitale des Flandres pour un meeting, à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, l'un des véhicules de location utilisé pour transporter le prétendant à l'Élysée a été la cible d'un vol à la roulotte, rapportent nos confrères du Parisien.



Selon le journal, un ou plusieurs individus ont forcé la porte d'un Renault Espace et ont fait main-basse sur un ordinateur portable, des munitions d'armes, deux brassards de la police et une clef USB. Les malfaiteurs ont opéré alors que l'officier de sécurité et l'un des chargés de mission de François Fillon étaient en train de passer commande dans un restaurant de la banlieue lilloise.

Contacté par Le Parisien, l'entourage de l'ancien premier ministre a confirmé que les faits s'étaient bel et bien produits. Il a également été précisé que l'ordinateur portable, un MacBook, a pu être neutralisé à distance, et que la clé USB "ne contenait que des photos personnelles et pas de données sensibles". Le camp du candidat Les Républicains a également annoncé avoir porté plainte suite à l'infraction.