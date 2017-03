publié le 05/03/2017 à 13:43

Il est l'un des premiers élus à avoir cru en Emmanuel Macron. Le sénateur du Rhône et maire (PS) de Lyon, Gérard Collomb, a depuis été rejoint par plusieurs personnalités politiques, comme François Bayrou. Le président du MoDem, qui s'est rallié au candidat du mouvement "En Marche !" le 22 février, représente selon Gérard Collomb "le poids de l'expérience", tandis qu'Emmanuel Macron se voit régulièrement reprocher de n'avoir jamais été élu. "François Bayrou, je pense que c'est quelqu'un de sérieux qui a apporté beaucoup à Emmanuel Macron", estime Gérard Collomb, qui dit avoir "beaucoup œuvré pour qu'il y ait un rapprochement" entre les deux hommes, "parce que c'est vrai que (François Bayrou) apporte le poids de l'expérience", selon lui.



Quant à un rapprochement de Jean-Louis Borloo en faveur d'Emmanuel Macron, Gérard Collomb semble l'espérer. L'ancien président de l'UDI devait rencontrer Emmanuel Macron une semaine plus tôt, mais le rendez-vous n'a pas eu lieu. "J'aurais été lui je n'aurais pas hésité longtemps. J'aurais rejoint Emmanuel Macron. Autrement, il va se retrouver dans les mêmes difficultés que par le temps passé", lance-t-il. "Jean-Paul Delvoye vient de la droite, Anne-Marie Dracq vient de la droite, ils ont rejoint Emmanuel Macron et vous en avez des dizaines et des dizaines qui aujourd'hui se disent 'c'est autour d'Emmanuel Macron que se compose le nouveau paysage politique de demain'".