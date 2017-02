publié le 15/02/2017 à 21:05

C'était le point d'orgue de cette journée du 15 février. Un mois après leur dernière rencontre du 13 janvier, François Fillon et Nicolas Sarkozy ont partagé un déjeuner dans les bureaux de l'ancien chef de l'État, rue de Miromesnil (Paris VIIIe). À l'initiative de ce rendez-vous, François Fillon est contraint de se tourner vers son ancien patron à l'Élysée pour apaiser la fronde des élus sarkozystes. Des élus d'abord remontés contre les affaires qui plombent la candidature du vainqueur de la primaire de la droite mais aussi contre certains éléments de programme qu'il défend. Les retours sur son voyage à La Réunion n'ont par ailleurs pas été bons, y compris dans son entourage. La carte postale créole a laissé à beaucoup de ses proches un goût amer.





Oubliées les attaques répétées sur le casier judiciaire de Nicolas Sarkozy et les références au général de Gaulle, envolée la revanche durement gagnée par François Fillon au soir des résultats de la primaire. Le candidat de la droite n'a pas réussi à tourner la page Sarkozy et cette initiative porte le nom d'un retour en force des sarkozystes. "François Fillon traverse une période pénible pour lui et difficile pour nous tous. C'est nous tous qui devons l'aider à la surmonter", estime Brice Hortefeux, député européen et ami de Nicolas Sarkozy, au micro de RTL ce mercredi 15 février.

Se tourner vers Nicolas Sarkozy pour reconquérir la base

Avec ce déjeuner, le candidat veut faire d'une pierre deux coups : ramener les élus certes, mais aussi la base. Les militants sont très attachés encore à l'ancien président de la République, qui reste une figure titulaire aux yeux de nombre d'entre eux. Évidemment, les Sarkozystes se réjouissent de la tournure des événements. "C'est folklorique de voir François Fillon quasiment à genou", s'amuse un député, alors qu'il ne nous a pas tendu la main après la primaire". Nicolas Sarkozy se plait, en effet, à rester dans le jeu, à tirer toujours quelques ficelles. Un proche s'en délecte : "Nicolas ne refuse jamais un rendez-vous."

Si l'ancien chef de l'État avait déclaré qu'il s'effaçait de la vie politique après sa défaite le soir du premier tour de la primaire de novembre, l'ombre de Nicolas Sarkozy plane plus que jamais sur la campagne de François Fillon. Le candidat de la droite a même repris à son compte ce mercredi 15 février une proposition de l'ancien chef de l'État visant à abaisser la majorité pénale à 16 ans.



Une proposition justifiée pour Brice Hortefeux. L'ancien ministre de l'Intérieur précise que "la violence n'est pas du côté des policiers de manière générale, elle est du côté des délinquants." On l'a compris, c'est sur le terrain du régalien que François Fillon entend désormais mettre le paquet ces prochains jours. Un autre déplacement à Tourcoing, terre de Gérald Darmanin, ancien porte-parole de la campagne de Nicolas Sarkozy, est en préparation. Un moyen de reprendre enfin la main sur sa campagne.

L'hypothèse Baroin à Matignon refait surface

François Fillon va devoir donner des gages, promettre des postes aux sarkozystes - François Baroin à Matignon par exemple, l'hypothèse a été envisagée au cours du déjeuner. François Baroin était le prétendant numéro un à la fonction de premier ministre en cas de victoire de Nicolas Sarkozy à la primaire. Sur RTL, l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy est "totalement convaincu" que "François Baroin a un rôle majeur à jouer", vantant son parcours et son expérience acquise au cours des mandats précédents. "Il serait indispensable". Brice Hortefeux étoffe le casting d'un potentiel futur gouvernement, en citant les noms de Laurent Wauquiez et Christian Estrosi, deux lieutenants fidèles à... Nicolas Sarkozy.