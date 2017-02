REPLAY - INVITÉE RTL - La ministre de la Culture et de la Communication a condamné les violences contre les journalistes en marge du rassemblement du 11 février à Bobigny.

14/02/2017

Les journalistes, cibles de violence. Un véhicule technique de RTL a été incendié, celui d'Europe 1 caillassé à Bobigny samedi 11 février, le lendemain, un reporter de BFM Paris en tournage a été agressé. Invitée de RTL mardi 14 février, Audrey Azoulay, ministre de la Culture et de la Communication, a condamné l'ensemble des "violences qui ont eu lieu" (à Bobigny, ndlr). "Nous nous sommes exprimés aussi sur ce qui a eu lieu avant ces violences, c'est-à-dire ce qui est arrivé au jeune Théo, qui était absolument inacceptable. Les quartiers ont, à raison, connu une grande émotion, et après il y a eu cette dérive, mais qui est celle de quelques-uns".



Par ailleurs, la ministre a surtout dénoncé le comportement de François Fillon et ses proches, visant à faire huer les journalistes en meeting. Elle parle de "discours irresponsable". "C'est une pale copie de ce que fait Donald Trump aux États-Unis et on voit où cela mène (...) On joue avec le feu, quand la défiance est alimentée par des gens qui prétendent à être candidats à l'élection présidentielle, c'est plus grave (...) dangereux", ajoute-t-elle.





Audrey Azoulay poursuit son raisonnement, en expliquant qu'il y a "un clivage politique à ce sujet, il y a deux visions de l'indépendance du journalisme", s'appuyant sur le rejet par les sénateurs à majorité de droite de la loi sur l'indépendance des rédactions par rapport au pouvoir économique et la décision du gouvernement de redonner le pouvoir de nomination des chaînes publiques au CSA.