par Alain Duhamel publié le 08/02/2017 à 19:32

Le président du MoDem a violemment critiqué François Fillon ce mercredi 8 février, en l'accusant d'être "sous l'influence des puissances d'argent". Une accusation "classique" de la part de François Bayrou selon Alain Duhamel. "Il en a fait une spécialité depuis longtemps, d'essayer de traquer les collusions éventuelles entre les politiques et l'argent", explique l'éditorialiste avant de rappeler sa "guerre homérique" contre Bernard Tapie et ses "critiques acerbes" contre Nicolas Sarkozy.



L'attaque du président du MoDem peut jouer un rôle explosif dans la campagne selon Alain Duhamel : "Les Français ont vis-à-vis des hommes politiques, non seulement beaucoup d'hostilités, mais de la présomption de culpabilité en particulier sur les histoires d'argent", poursuit-il en faisant écho aux récentes affaires qui lient le candidat des Républicains François Fillon, aux soupçons d'emploi fictif.

"L'angle de François Bayrou est redoutable"

Avec cette attaque,François Bayrou peut-il bloquer l'opération de reconquête de François Fillon ? Ce qui est certain selon Alain Duhamel, c'est que ces propos peuvent le nuire : "Ça arrive au plus mauvais moment, au moment où après avoir été déstabilisé par toutes les attaques sur les emplois présumés fictifs, François Fillon essaie de repartir en campagne et de recréer quelque chose [...] L'angle de François Bayrou est redoutable", déclare le journaliste politique. "Redoutable", car le maire de Pau vise un point contesté de la campagne de François Fillon : l'Assurance Maladie.

François Bayrou, candidat ?

S'il n'a toujours pas annoncé sa candidature à la présidentielle, ce n'est qu'une affaire de temps selon l'éditorialiste. "Il en brûle littéralement d'impatience", assure Alain Duhamel avant de poursuivre : "Autour de lui, à ma connaissance, à peu près tout le monde essaie de l'en dissuader [...] Il a en réalité le choix entre trois solutions : la première, c'était de soutenir Fillon, la deuxième, c'est de soutenir Macron [...] Et la troisième, c'est d'y aller lui-même".