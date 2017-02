François Bayrou est l'invité de RTL

publié le 23/02/2017 à 07:00

François Bayrou a annoncé le 22 février qu'il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle d'avril prochain. Il a toutefois décidé de soutenir un candidat : Emmanuel Macron. Le maire de Pau a proposé à l'ancien ministre de l'Économie une alliance, lors d'une conférence de presse. Il a expliqué que "jamais dans les cinquante dernières années la démocratie en France n'a connu une situation aussi décomposée".



Face à un François Fillon englué dans un scandale d'emplois fictif, une extrême droite qui monte toujours plus, et un bilan socialiste sortant qui "est tel que les primaires de la gauche ont choisi un opposant déterminé à la politique suivie depuis le début du quinquennat", François Bayrou affirme avoir souhaité, en proposant cette alliance, faire "un geste d'abnégation et un geste d'espoir pour notre pays".

Une heure après cet appel, Emmanuel Macron a affirmé qu'il acceptait cette alliance car elle "porte sur les valeurs et les idées", tout en s'inscrivant "pleinement dans la démarche de renouvellement et de rassemblement" qui est la sienne depuis le lancement de son mouvement. Après la déclaration de François Bayrou et l'annonce du ralliement de François de Rugy, le leader d'"En Marche !" espère convaincre Jean-Louis Borloo de le rejoindre. Il devrait rencontrer le président du MoDem dans la journée du 23 février.



