Woerth ne verrait pas de problème à une candidature de Fillon mis en examen

publié le 20/02/2017 à 09:45

François Fillon peut-il remporter cette élection présidentielle ? "Quelle drôle d'idée de penser le contraire ?", ose Éric Woerth. Si, malgré le "Penelopegate", François Fillon a réussi à s'imposer dans l'électorat de droite - 70% des sympathisants souhaitent sa candidature - son maintien dans la course était, il y a quelques jours encore, en ballottage et surtout conditionné à une décision de justice. Interrogé le 26 janvier sur le plateau du 20 Heures de TF1, le vainqueur surprise de la primaire de novembre avait assuré qu'il renoncerait à la présidentielle en cas de mise en examen. Une déclaration qui ne tient plus aujourd'hui, puisque François Fillon préfère à la décision de justice, une réponse du suffrage universel.



Blanchi après avoir été mis en examen dans l'affaire Bettencourt, Éric Woerth, invité de RTL lundi 20 février, "le comprend très bien". "Je lui avais dit à plusieurs reprises quand il a indiqué que s'il était mis en examen, il ne sera pas candidat, j'avais considéré que ce n'était pas nécessairement une très bonne idée. Quand on est mis en examen, on reste innocent."

Après avoir présenté ses excuses aux Français, François Fillon s'adapterait ainsi au calendrier, selon son ancien ministre du Budget. "Ce n'est pas du tout une volte-face. Il s'adapte aux circonstances. Le parquet a indiqué qu'il continuait son enquête, il s'adapterait aux circonstances. Il a le droit et c'est nécessaire. Ce n'est pas uniquement François Fillon qui représente François Fillon, c'est François Fillon qui représente la droite et le centre. On ne va pas quand même se laisser dépiauter notre candidat à l'élection présidentielle à cause de ça."