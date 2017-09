publié le 15/09/2017 à 11:32

Une photo de Marine Le Pen dédicacée. C'est la nouvelle idée du Front national pour rassembler plus de soutiens et d'adhérents. Jeudi 14 septembre, le parti frontiste a envoyé un mail adressé à ses sympathisants, pour leur annoncer la nouvelle. Désormais, chaque nouvel adhérent recevra un cadeau : une photo portant la signature de Marine Le Pen.



Comme le précise le site du Lab Politique d'Europe 1, le mail contient également un extrait du discours de la cheffe du Front national, lors de sa rentrée politique à Brachay : "Nous savons ce qui fait notre Nation et ce qu’elle nous apporte. Mes amis, la tâche est grande, mais aussi exaltante. Elle nous impose de nous libérer du doute et de l’irrésolution", est-il notamment écrit sur le mail.

Une volonté pour Marine Le Pen de rassembler ses troupes, depuis l'échec de l'élection présidentielle de mai, le Front national est fortement affaiblit et en proie a des divisions au sein du parti. Dans une interview accordée au Parisien ce vendredi 15 septembre, la leader du FN déclare souhaiter que "tous les dirigeants du FN se reconcentrent sur cette refondation et qu'ils apportent leurs réflexions à l'intérieur du mouvement."



Le mail est ainsi envoyé dans un contexte de profonde refondation politique, alors même que Marine Le Pen s'apprête à effectuer une tournée de douze étapes partout en France, pour rassembler ses adhérents. La refondation du Front national doit aboutir par le Congrès en mars 2018.