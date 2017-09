et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/09/2017 à 08:44

Ça se corse, au-delà des simples tensions. Le 4 septembre dernier, Marine Le Pen aurait demandé à Florian Philippot de renoncer à la présidence de son association Les Patriotes, selon une information rapportée jeudi 7 septembre par L'Opinion. Celle-ci avait été lancée en mai dernier par le vice-président du Front national, en pleine campagne des législatives.



S'agit-il d'une demande ou d'un avertissement ? La scène a eu lieu pendant une réunion restreinte du bureau exécutif du parti à laquelle n'assistaient que cinq personnes. Et contrairement aux autres témoins, Florian Philippot dément avoir entendu de tels propos et assure que ses rapports avec Marine Le Pen sont au beau fixe. "Ils ne se parlent quasiment plus", assure pourtant un eurodéputé, cité par le quotidien économique.

En attendant, il a enjoint, au micro de CNews, ses adversaires politiques au sein du Front national à "travailler au lieu de cancaner". Il a, toutefois, voulu minimiser l'ampleur du conflit, qui ne concernerait que "un ou deux cadres en off". Florian Philippot, qui a menacé après le second tour de l’élection présidentielle de quitter le parti de Marine Le Pen si la sortie de l'euro disparaissait de son programme, a toujours réfuté de jouer une carte personnelle.