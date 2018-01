et AFP

Les nouveaux statuts adoptés lundi 22 janvier par le Front national suppriment le poste de président d'honneur, a appris l'AFP auprès d'un membre du bureau. Cette fonction était occupée par le co-fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen.



Ces nouveaux statuts, adoptés "à la quasi unanimité" selon cette même source, seront soumis au vote des adhérents lors du congrès de Lille les 10 et 11 mars, a précisé Steeve Briois dans un communiqué.

Le poste de président d'honneur avait été créé en 2011. Des nouveaux statuts soumis au vote des adhérents par courrier en juin 2015 avaient déjà supprimé ce poste, Marine Le Pen ayant décidé d'exclure son père du parti. Mais la justice avait à plusieurs reprises estimé que le parti avait enfreint ses règles internes en organisant ce vote par correspondance, et non lors d'un congrès physique.

"Être plus performant et mieux organisé"

Le tribunal de Nanterre avait considéré en novembre 2016 que si l'exclusion de Jean-Marie Le Pen était validée, il "demeurait investi" de sa qualité de président d'honneur du Front national. La cour d'appel doit se prononcer le 9 février sur le dossier.



Ces nouveaux statuts doivent aussi permettre au FN "d'être plus performant et mieux organisé" pour les élections à venir, selon Steeve Briois, secrétaire général du parti, et autorisent également le vote par courrier. Une consultation sur le changement de nom du parti, souhaité par Marine Le Pen, devrait avoir lieu après le congrès de mars.