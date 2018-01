publié le 12/01/2018 à 08:33

On n'en sait toujours pas plus sur la consultation interne des adhérents du Front national, ni sur les propositions de nouveau nom qui leur seront en principe soumises lors du congrès du parti, le 10 mars prochain à Lille.



On apprend dans les colonnes du Figaro (daté 12 janvier) que le fondateur du FN Jean-Marie Le Pen publiera enfin ses Mémoires, ou plus exactement le premier tome de ses Mémoires. Ce sera le 1er mars, quelques jours donc seulement avant le grand raout du parti.

Le "Menhir", comme on l'appelle dans les rangs frontistes, y travaille depuis des dizaines d'années. L'ouvrage fera 500 pages, dans lesquelles il raconte son parcours, de sa naissance en 1928 à la Trinité-sur-Mer jusqu'à la création du parti d'extrême droite en 1972. Rien donc à attendre, pour cette fois, sur les années qui ont suivi, des débuts du Front national au conflit d'héritage avec sa fille Marine.

Jean-Marie Le Pen fera de toute façon parler de lui dans les semaines qui viennent. Pour mémoire, le patriarche attend la décision de la cour d'appel de Versailles le 9 février sur son exclusion du parti.



Il menace, s'il l'emporte comme en première instance, de se rendre au congrès du parti un mois plus tard dans le Nord.