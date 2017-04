Fillon : "J'ai offert au pouvoir le moyen de m'éliminer de la présidentielle"

publié le 03/04/2017 à 11:21

À moins de trois semaines de l'élection présidentielle, François Fillon assume ses voltes-faces. Elle est révolue, l'époque où le Sarthois déclarait, en meeting à Sablé-sur-Sarthe en août 2016, "qui imagine le général de Gaulle mis en examen ?". Aux balbutiements du "Penelope Gate", à la fin de janvier 2017, le candidat de la droite à l'Élysée poursuivait d'ailleurs en ce sens et martelait qu'en cas de mise en examen, il ne serait plus candidat à la présidence de la République.



Une promesse non tenue. Ce que le député de Paris assume. Sur BFMTV ce lundi 3 avril, il a réaffirmé son revirement d'opinion. Faisant référence à son engagement de se retirer de la course à l'Élysée en cas de mise en examen, François Fillon a rétorqué qu'il n'imaginait pas "à cet instant être victime d'une manipulation pareille", estimant qu'en prenant cet engagement, il avait "offert au pouvoir le moyen de [l']éliminer de la présidentielle".

"Vous pensez que j'allais accepter, à partir d'une manipulation pareille, qu'on élimine le seul candidat qui porte les valeurs de la droite et du centre ?" Depuis sa mise en examen le 14 mars pour "détournement de fonds publics", "complicité d'abus de biens sociaux", "recel" de ces délits et "manquements aux obligations de déclaration à la Haute autorité sur la transparence de la vie publique, l'ancien sénateur de la Sarthe évoque l'existence d'un "cabinet noir" sous la mainmise de François Hollande, qui orchestrerait des fuites dans la presse afin de nuire à sa candidature à la magistrature suprême.

François #Fillon sur la mise en examen: "J'ai offert au pouvoir le moyen de m'éliminer" pic.twitter.com/RhKSwcUUSl — BFMTV (@BFMTV) 3 avril 2017