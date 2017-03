Quel est ce "cabinet noir" dont parle François Fillon ?

publié le 24/03/2017 à 08:31

C'est la séquence dont tout le monde parle depuis jeudi soir. François Fillon, a dénoncé "un scandale d'État", mettant en cause le Président de la république, sur le plateau de L'émission politique, sur France 2. Le candidat de la droite a ainsi accusé François Hollande d'être à la tête d'un "cabinet noir" qui organiserait les fuites dans la presse sur ses affaires judiciaires. Pour François Fillon, le Président utiliserait l'appareil d'État pour torpiller sa candidature.



Et avant même la fin de l'émission, l'Élysée a publié un communiqué dans lequel le Président "condamne avec la plus grande fermeté ces allégations mensongères. Le seul scandale ne concerne pas l'État mais François Fillon qui devra en répondre devant la justice". L'exécutif rappelle enfin qu'il n'est "jamais, jamais intervenu dans aucune procédure".

Alors sur quoi s'appuie François Fillon pour tenir de tels propos ? Sur un livre, écrit par des journalistes du Canard enchaîné, et qui n'est pas encore sorti. L'un des auteurs de Bienvenue Place Beauveau... Les secrets inavouables d'un quinquennat, Didier Hassoux, co-auteur, a tenu à tempérer les accusations du candidat dans la foulée. Pourtant, dans cette enquête minutieuse, les auteurs évoquent "une structure clandestine". Plus loin, il est écrit noir sur blanc : "Hollande a su en tirer profit", à propos des services de l'État.



Au fil des 240 pages, les auteurs rapportent également comment François Hollande a tenté de piéger Manuel Valls en allant faire photographier l'un des proches de l'ancien Premier ministre à la terrasse d'un café. Les journalistes du Canard enchaîné décrivent "la machine policière française" comme "opaque", et n'hésitent pas à dire que François "Hollande et ses ministres ont tenté de s'en servir à des fins politiques", sans utiliser le conditionnel.