publié le 01/04/2017 à 16:53

En attendant le ou les futurs débats avant le premier tour de la présidentielle, les candidats se répondent par meetings ou médias interposés. Le clan de François Fillon, qui croit dans sa remontée dans la dernière ligne droite, s'attaque sans réserve à Emmanuel Macron, qui le devance dans les enquêtes d'opinons.



En meeting à Marseille samedi 1er avril, le candidat "En Marche !" a répliqué : "Il y a eu peu de moments où ce parti a été si immérité par celui qui en porte les couleurs. Il n'a plus de programme, alors il invective les autres, il ne va plus à la rencontre des Français, il ne peut plus, alors il se calfeutre avec son clan. Il ne connaît l'indignité de par sa faute, il veut maintenant tous nous y plonger par ses attaques", en ironisant à la fois sur l'"indécence" des Républicains et sur la "grande campagne" visant à décrédibiliser Emmanuel Macron sur Internet : "Regardez, nous tremblons mes amis !"

Quant aux affirmations de la droite, selon lesquelles Emmanuel Macron serait le clone de François Hollande, il répond : "Je ne suis l'héritier de rien. J'ai dit non, j'ai quitté le gouvernement, j'ai quitté la fonction publique pour prendre mes risques et me lancer." Et de porter un coup fatal à François Fillon : "Ceux qui parfois ont pendant cinq ans accepter sans coup férir d'être des premiers ministres collaborateurs, et maintenant voudraient dire : 'Je n'y étais pour rien, je n'ai rien fait, ce n'était pas mon quinquennat.' Les héritiers du million de chômeurs et des 600 milliards de dettes en plus, ce sont eux ! Pas nous !".



