publié le 14/02/2017 à 12:08

Malgré la fronde qui ne cesse de s'amplifier dans les rangs des Républicains, François Fillon a de nouveau exclu de se retirer de la course à la présidentielle. Devant les députés de son parti, l'ancien premier ministre a assuré que le retrait de sa candidature créerait "une crise majeure". La situation est simple pour François Fillon : "Il n'y a pas de solution alternative".



Un retrait engendrerait "une crise majeure" avec un risque "d'effacement" de la droite durant cette campagne présidentielle, a-t-il affirmé lors de cette réunion près du Palais Bourbon où il a rejeté l'idée de réunir un bureau politique, réclamé par certains parlementaires Les Républicains après les révélations du Canard enchaîné sur les présumés emplois fictifs de Penelope Fillon.

Emmené par Georges Fenech, les frondeurs de droite se sont expliqués face à leur candidat au lendemain d'un dîner organisé. Le député Les Républicains, qui avait déclaré la primaire "caduque", souhaite dorénavant "briser cette chape de plomb dans laquelle François Fillon s'est enfermé". De quoi faire réagir le principal concerné : "Honnêtement, ça serait peut-être plus facile pour moi personnellement et ma famille de ne pas être dans cette compétition aujourd'hui. Cette décision (de rester), je l'ai prise, je ne reviendrai pas dessus (...) Je suis harcelé par la presse nationale. J'ai le harcèlement judiciaire. Je ne voudrais pas avoir en plus le harcèlement parlementaire parce que ça va commencer à devenir difficile", a lancé le vainqueur de la primaire de la droite. Avant de lancer : "Moi j'ai besoin que vous m'aidiez".





"Est-ce que vous m'aidez ou est-ce que vous me compliquez la tâche ?", a questionné l'ancien Premier ministre. Selon des parlementaires présents, "90% des députés" qui assistaient à cette réunion ont toutefois exprimé "des messages d'union et de soutien".