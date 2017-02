publié le 14/02/2017 à 08:26

Le rendez-vous a eu lieu lundi 13 février au soir au "Bourbon", un café à deux pas de l'Assemblée nationale. Ils n’étaient ni une vingtaine, ni une trentaine autour de Georges Fenech et de Sébastien Huygue. Ils étaient dix-sept exactement autour d’un apéritif (jambon, fromage et vin rouge), selon les décomptes des participants. Autour de la table il y avait les députés Philippe Gosselin et Alain Marsaud, la députée européenne Nadine Morano, le député-maire du XVIe arrondissement de Paris Claude Goasguen. Essentiellement d'anciens sarkozystes donc, mais aussi des proches de Laurent Wauquiez, comme la députée François Guégot.



Tous se disent catastrophés de la tournure que prend la campagne de François Fillon. Pendant le tour de table, ils ont évoqué avec appréhension pour certains la parution d'éventuelles nouvelles informations ce mardi 14 février au soir dans le Canard Enchaîné. Reste qu’ils ne sont pas forcément d’accord sur la solution. L'ex-conseiller de Nicolas Sarkozy Henri Guaino, qui était présent à la surprise générale, et qui (soyons clair) n'avait pas attendu l'affaire Fillon pour pilonner la candidature de l'ancien premier ministre dans la presse, a longuement disserté sur les dégâts de l’affaire dans l'opinion publique.

Fillon sommé de "prendre ses responsabilités"

L'objectif était de s'accorder sur une position commune avant la réunion du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale. Une réunion à laquelle François Fillon, qui a sans doute flairé ce petit vent de révolte, sera finalement présent ce mardi matin.

Georges Fenech et sa bande comptent exiger la réunion des instances du parti, pour demander à François Fillon de "prendre ses responsabilités". Au-delà des seize parlementaires présents autour de lui lundi soir, Georges Fenech pense pouvoir réunir une quarantaine de signatures à sa demande. Affaire à suivre.