publié le 13/02/2017 à 11:35

Hors de la métropole, les affaires poursuivent François Fillon et suscitent le mécontentement. En visite pour trois jours sur l'île de La Réunion, François Fillon tente de relancer sa campagne, qui marque le pas, dans la tourmente du "Penelope Gate". Une visite ponctuée notamment d'un meeting, dimanche 12 février, et qui doit se clore lundi 13 février, journée durant laquelle il rencontrera des représentants de la communauté musulmane et visitera la plus ancienne mosquée de France, Noor-al-Islam, à Saint-Denis, rapporte Réunion 1ère.



Initialement, une visite au mémorial de la France Libre, situé place du Général-de-Gaulle à Saint-Denis était prévue à son agenda, avec un dépôt de gerbe. Mais la visite a été annulée, raconte un journaliste du Monde sur Twitter, à cause d'une vingtaine de manifestants hostiles à sa présence sur l'île, brandissant des pancartes "famille Fillon : assistée parlementaire" ou encore "Fillon voleur menteur". Jusque-là, la visite du candidat de la droite à la présidentielle s'était déroulée dans un calme relatif. En se rendant à la messe, dimanche 12 février, l'ancien occupant de Matignon avait déjà été accueilli par des casseroles. "Quand on voit nos hommes politiques qui se servent de l'Église pour dire qu'ils sont des gens biens, c'est fou", avait déploré une personne au micro de RTL.

Depuis les premières révélations du Canard Enchaîné, le 25 janvier 2017, la justice a ouvert une enquête sur de présumés emplois fictifs occupés par Penelope Fillon et les enfants du couple, Charles et Marie, en tant qu'assistants parlementaires, lorsque François Fillon était sénateur de la Sarthe. Selon le Journal du dimanche du 12 février, le parquet national financier devrait rendre une décision dans les prochains jours sur les suites à donner à l'affaire. Une affirmation depuis démentie par l'instance.

Fillon a bien fait d'annuler sa visite au mémorial de Gaulle de Saint-Denis #lacampagneimpossible pic.twitter.com/bV2nkRRN5V — Matgoa (@Matgoa) 13 février 2017