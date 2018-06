Donald Trump et Kim Jong-Un

et Claire Gaveau

publié le 10/06/2018 à 10:55

La Corée du Nord est ostracisée depuis des décennies. Mais son dirigeant Kim Jong-Un sera sous les projecteurs de la scène diplomatique mondiale mardi lors de sa rencontre avec le président américain Donald Trump. Le dirigeant nord-corréen est arrivé ce dimanche 10 juin à Singapour, à deux jours de son sommet historique avec Donald Trump.



Un sommet historique et sous haute tension. "Donald Trump prend le risque d'un tête à tête et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression. Il a failli renoncer car il a peur de perdre la face. C'est un sommet entre deux prédateurs, deux hommes forts, deux mâles dominants", explique Sébastien Falletti, journaliste et auteur du livre La piste Kim - Voyage au cœur de la Corée du Nord.

Malgré les oppositions historiques entre les deux nations, Sébastien Falletti évoque certains points communs entre les deux leaders. En première ligne ? L'itinéraire familial. "Ce sont tous les deux des fils cadets de dynastie. Dynastie immobilière pour Trump, dynastie implacable pour Kim. Mais tous les deux, ce sont des fils numéro 2 qui ont prouvé à leur père qu'ils méritaient d'être l'héritier. Ils l'ont prouvé par leur tempérament", détaille-t-il.

Selon le spécialiste,ce tempérament séduit particulièrement le président américain. "Donald Trump se reconnaît en Kim. Et ça, ça lui plaît. Et ce beaucoup que les dirigeants européens qu'il rencontre. Avec Kim Jong-Un, il a envie de faire des deals".