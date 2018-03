publié le 12/03/2018 à 15:01

Il faudra sûrement s'habituer à ne plus dire et écrire le Front national. Dans les tuyaux depuis de nombreux mois déjà, Marine Le Pen a proposé aux adhérents de rebaptiser le parti "Rassemblement national" en clôture du 16e Congrès du Front national à Lille. Un nom qui n'a pas manqué de déclencher certaines polémiques.



Le Front national n'est pas le premier parti à changer de nom. L'UMP, l'UDF, Les Verts... Ils ont tous changé leur étiquette récemment. Mais alors, pourquoi ? Pour quels résultats ? Les raisons peuvent être multiples. Effacer le passé et tourner la page des affaires (Les Républicains), coller à l'époque en créant un véritable mouvement et non un parti (Les insoumis, les marcheurs...), afficher une nouvelle ligne politique (UMP, FN)... Quelles que soient les raisons évoquées, un changement de nom marque dans tous les cas un nouveau départ.

Malgré tout, les citoyens ne sont pas dupes et les résultats demeurent mitigés. Les changements de nom ne règlent généralement absolument rien. Seule l'UMP a bien servi les intérêts de Nicolas Sarkozy dans sa conquête du pouvoir en 2007.



Ces partis qui avaient déjà changé de nom