Entre François Hollande et Emmanuel Macron, le match a (enfin) lieu

Tout au long du mandat de François Hollande, Emmanuel Macron aura repoussé la ligne rouge avec le lancement de son mouvement politique, son premier meeting à la Mutualité alors qu'il est encore ministre de l'Économie et surtout cette déclaration : "Ce mouvement, parce que c'est le mouvement de l'espoir et que notre pays en a besoin, ce mouvement, nous le porterons ensemble, jusqu'à 2017, et jusqu'à la victoire !"



Une fin de discours qui paraît limpide maintenant qu'Emmanuel Macron a été élu à l'élection présidentielle. Mais à l'époque, en juillet 2016, elle sème le doute entre ceux qui y voient une déclaration de candidature et ceux qui ne veulent pas y croire. François Hollande fera partie de cette deuxième catégorie, malgré les mises en garde de ses proches.

Désormais, les relations ont bien changé entre l'ancien président de la République et son successeur. Avertissements, renvoie au quinquennat précédent, tacles... Le mentor, François Hollande, s'est transformé en professeur. L'élève, Emmanuel Macron, a de loin, pris son indépendance.

Un pari qui n'est "pas le bon"

Coup pour coup. L'ancien président de la République a fait la leçon au chef de l'État lors du Journal Télévisé sur France 2. Sur la politique fiscale, il prévient : "Il fait un pari qui n'est pas bon. Pourquoi demander un effort aux retraités avec la CSG et consentir un allègement d'impôt aux très riches ?".



Invité à s'exprimer sur le discours du Président face aux évêques, François Hollande déclare : "Ce qui m'a surpris, ce n'est pas qu'Emmanuel Macron puisse s'adresser aux catholiques, c'est même bien qu'il l'ait fait, mais c'est qu'il ait pu dire qu'il y avait une relation abîmée et qu'elle devait être réparée. Mais comment aurait-elle été abîmée, s'il s'agit du mariage pour tous, s'il s'agit du remboursement intégral de l'interruption volontaire de grossesse, c'était à l'État, c'était à la loi de dire ce que devait être le droit".

Dans Les Leçons du pouvoir qui sort ce mercredi 11 avril, l'ancien président de la République dresse même le portrait de son ancien ministre. "Il a été mon conseiller. Je ne suis pas le sien, prévient-t-il. J’ai toujours admis la compétition politique. Mais je pense qu’elle doit se livrer au grand jour et s’assumer franchement. Convenons que ce ne fut pas le cas".



Il ajoute : "Il ne veut pas concilier le PS. Il veut le remplacer. Avant de me rejoindre à l’Élysée, en 2012, il a été un spécialiste des fusions acquisitions : l’opération qu’il prépare n’est pas un rapprochement. C’est une absorption".

Une image forte. Dans le documentaire Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, diffusé après son élection, on découvre la réaction de l'équipe de campagne du candidat, au moment où François Hollande annonce qu'il ne se présentera pas à l'élection. "Yes !", entend-t-on.



Comme pour répondre à cette séquence, l'ancien chef d'État déclare : "J’aurais pu le battre mais je ne l’ai pas voulu. Qu’est-ce que ça aurait donné ? Car ce ne serait ni lui ni moi qui aurait gagné et on aurait eu ou l’extrême droite ou la droite dure avec un candidat discrédité".