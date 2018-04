Hollande va-t-il livrer sa version d'"Un président ne devrait pas dire ça" ?

publié le 09/04/2018 à 11:43

Les leçons du pouvoir. Le titre du livre de François Hollande ne laisse guère de place au doute : presqu'un an après avoir quitté la politique, l'ancien président de la République fait le bilan dans un ouvrage à paraître mercredi 11 avril.



Le retour politique de François Hollande s'était déjà opéré, seulement quelques mois après l'arrivée d'Emmanuel Macron à la tête de l'Élysée. L'ancien chef d'État avait mis en garde son successeur sur le recours aux ordonnances. Aussi à plusieurs reprises, il s'est évertué à rappeler que les résultats de croissance était la conséquence de sa politique. Pas question de laisser l'actuel président récolter les lauriers de son quinquennat.



C'est donc dans le plus grand secret que François Hollande a posé sur le papier sa vision de son quinquennat. Selon les informations du Parisien, l'ancien président de la République a écrit "à la main, à l'ancienne" ce livre. "Pendant trois mois complets, allégeant parfois son agenda, il a rédigé cet ouvrage", ajoute le journal.

Une communication plus directe

"Je l'ai fait par petits chapitres, sans suivre l'ordre chronologique. Ça va plus vite", a confié François Hollande dans les colonnes du Parisien. La méfiance était de mise car peu de ses proches étaient dans la confidence. "Il a fait un black-out total", explique un proche. À l'exception de Michel Sapin et Gaspard Gantzer, son ancien chef de la communication.



L'ancien président de la République a aussi choisi de ne pas "donner les bonnes feuilles à la presse, mais de s'exprimer lui-même dans L'Obs, sur France inter et France 2", indique le quotidien. Pourquoi ce choix ? "Il veut éviter les petites phrases sur ses femmes et sur Macron", indique un proche. Ainsi, François Hollande compte bien donner sa version de son mandat, surtout quand la fin de son quinquennat a été marqué par la sortie du livre Un président ne devrait pas dire ça...