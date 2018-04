Pour Hollande, le tweet de Trierweiler contre Royal a précipité leur séparation

On refait le monde

Un affront qui n'est pas passé auprès de François Hollande , qui lui, avait publiquement soutenu son ancienne compagne. "Quelque chose s’est brisé ce jour-là", confie-t-il dans son livre avant d'ajouter : "Plusieurs mois plus tard, Julie Gayet est entrée dans ma vie". Invité au 20 heures de France 2 ce mardi 10 avril, l'ex-chef de l'État est revenu sur cet épisode. "J'ai toujours voulu séparer ma vie publique de ma vie privée. Mais quand cette dernière interfère dans la première, cela crée des conséquences et des complications . Cela a sans doute contribué à notre séparation", a-t-il confié.

Quelques jours avant le second tour opposant Ségolène Royal au dissident Olivier Falorni à La Rochelle, celle qui partageait la vie du président de la République avait alors lâché une bombe sur Twitter : "Courage à Olivier Falorni qui n'a pas démérité, qui se bat aux côtés des Rochelais depuis tant d'années dans un engagement désintéressé".

Dans son livre, "Les Leçons du pouvoir", François Hollande évoque pour la première fois sa vie privée et les différentes femmes de sa vie. Et en dit un peu plus sur sa rupture avec Valérie Trierweiler.

