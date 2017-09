Enfin une formation pour les députés marcheurs estime Alain Duhamel

publié le 18/09/2017 à 19:32

Les députés La République en marche ont participé lundi 18 septembre à un séminaire de rentrée, un véritable apprentissage accéléré des codes politiques. "Il était temps", estime Alain Duhamel. Les débuts des députés La République en Marche lors des sessions extraordinaires de juillet et d'août ont été sympathiques, pittoresques mais, il faut bien le dire, complètement ratés."



En cause, les 70 % de nouvelles têtes qui composent les 313 députés LREM. Les résultats se sont fait voir immédiatement : un vice-président de groupe dépassé, une présidente de commission inadaptée… "Les 17 députés de Jean-Luc Mélenchon ont bien plus de bruit", constate le journaliste politique. Un amateurisme qui ne sera plus possible avec les lois sur la sécurité ou encore le budget.

Une faiblesse de l'opposition bienvenue

Certaines réserves quant à la politique ultra-libérale d'Emmanuel Macron ont été ressenties parmi les députés marcheurs. "Il y a des mesures qui font grincer tous ceux qui ont une sensibilité de gauche", note Alain Duhamel. Mais certaines propositions constituent une main tendue pour récupérer ces marcheurs errants, comme l'ouverture du débat sur la PMA ou encore les annonces faites par Nicolas Hulot quant à son plan climat.

LREM a aussi pu passer ces turbulences sans problèmes grâce à la faiblesse de l'opposition, entre un Front National en crise, des Républicains divisés, et la passe d'armes entre Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste et Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise. "Tout cela a donné un répis. Mais comme le macronisme est quelque chose d'inédit, il faut vite un apprentissage", conclut Alain Duhamel.