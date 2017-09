Pour Alain Duhamel, "la plupart des tentatives de réforme ont échoué"

publié le 12/09/2017 à 19:14

Alors que le projet de réforme du code du Travail fait face à l'opposition de la rue, ce mardi 12 septembre, après l'appel de plusieurs syndicats à manifester, "l'idée reçue, la légende - mais un peu plus que cela -, c'est que la France serait très difficile à réformer et qu'elle est même sans doute, avec la Russie, le pays du monde le plus difficile à réformer", dit Alain Duhamel, s'appuyant sur "un exemple écrasant : ce qui se passe depuis 40 ans de crise. On a vu tous les pays du monde occidental se réformer bien ou mal, vite ou lentement, avec plaisir ou avec déplaisir", alors qu'"en France, il y a eu un refus".



Pour l'éditorialiste, "l'originalité de la situation, c'est qu'on a maintenant un jeune président dont l'élection était totalement inattendue il y a encore un an, et qui dit : 'La France est impossible à réformer, mais moi, je vais la réformer'". Et de rappeler que "la plupart des tentatives de réforme ont échoué" et que "chaque fois qu'on a voulu modifier le système scolaire français, il y a eu immédiatement d'immenses manifestations".



Le journaliste dresse alors un constat : "la France a le modèle social le plus protecteur et le plus coûteux du monde. Et les Français tiennent à leur protection, mais en ont assez de la financer". Dès lors, comment réformer la France ? "De temps en temps, il y a une sorte de grande explosion après trop de conservatisme. Alors il y a un virage spectaculaire. (...) Ou bien alors, il y a la méthode de préparer beaucoup et d'essayer de faire les choses vite et bien. (...) Et puis il y a la méthode classique en France, qui est celle des demi-réformes, des réformes obliques, en général ça ne marche pas".



Enfin, Alain Duhamel identifie une dernière méthode de réformer, celle d'Emmanuel Macron, "qui, lui, se présente avec le train de réformes le plus ambitieux depuis au moins 30 ans et qui ne va pas clapoter dans les réformes, il y plonge la tête la première. Le tout est de savoir s'il y plonge bien".