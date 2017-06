Remaniement : Raffarin dément toute entrée au gouvernement

publié le 21/06/2017 à 09:19

Annoncé comme "technique", c'est au final un remaniement de grande ampleur auquel se prépare le gouvernement, après "l'exfiltration" de Richard Ferrand et le départ des ministres MoDem, entachés par l'affaire des emplois présumés fictifs au parlement européen. Et des noms des futurs ministrables circulent déjà. L'annonce du gouvernement Philippe 2 est prévue ce mercredi 21 juin, d'ici à 18 heures.



D'autres figures de droite se rallieront-elles à Emmanuel Macron, après Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ?Jean-Pierre Raffarin, le sénateur de la Vienne, fait partie des noms évoqués, mais l'intéressé a démenti sur Twitter, le 20 juin. S'il salue un "excellent entretien" avec le président de la République sur le budget de la défense, il dément toute entrée au gouvernement : "Merci à ceux qui me voient au gouvernement. Je répète que j'ai d'autres projets".

Excellent entretien avec @EmmanuelMacron sur le budget de La Défense. Merci à ceux qui me voient au gvt. Je répète que j'ai d'autres projets — Jean-Pierre Raffarin (@jpraffarin) June 20, 2017

Pourtant, dès le 8 mai, l'ancien premier ministre de Jacques Chirac s'était montré ouvert au dialogue avec Emmanuel Macron. Tout le contraire de la ligne officielle des Républicains, qui montrait une franche opposition. "Plus il y aura de gens responsables, de droite et du centre, dans la majorité, plus ça sera positif pour la France", avait-il dit sur France 2.

Jean-Pierre Raffarin estimait que la droite devait "aider la France à réussir", "la France n'a pas intérêt à échouer", soulignait-il.