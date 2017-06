Pourquoi le remaniement ne sera pas annoncé sur le perron de l'Élysée ?

publié le 21/06/2017 à 10:19

Remaniement tout en musique. Le nouveau gouvernement doit être annoncé ce mercredi 21 juin, mais l'annonce des changements opérés dans l'équipe ministérielle n'aura pas lieu sur le perron de l'Élysée pour un détail purement logistique. L'entrée du palais présidentiel sera occupée par un orchestre colombien, à l'occasion de la 36e édition de la Fête de la Musique. Alexis Kohler, le nouveau secrétaire général de l'Élysée, cherche donc un autre lieu pour faire son annonce.



De nombreux changements - de taille - ont finalement lieu, malgré le succès de La République En Marche aux législatives. Après l'annonce des départs des ministres Richard Ferrand et Sylvie Goulard en début de semaine, le garde des Sceaux François Bayrou et la ministre des Affaires européennes Marielle de Sarnez ont à leurs tours annoncé, ce 21 juin au matin, qu'ils ne feraient pas non plus partie du second gouvernement Philippe.

Emmanuel Macron aimerait profiter de ce remaniement pour élargir le gouvernement à plusieurs élus de droite. Il va pour ce faire tenter l'OPA sur les "constructifs", nouveau groupe de parlementaires Les Républicains prêt à faire sécession, composé notamment de Thierry Solère, Franck Riester, Laure de la Raudière ou encore Pierre-Yves Bournazel. L'annonce du nouveau gouvernement doit avoir lieu ce mercredi 21 juin aux alentours de 18 heures. La vague de départs et l'arrivée de potentiels nouveaux ministres de droite peut faire redouter une certaine cacophonie au sein du futur orchestre Philippe.