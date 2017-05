publié le 16/05/2017 à 08:30

En nommant Édouard Philippe à Matignon, Emmanuel Macron a fracturé l'unité de façade à droite. Si certains comme Nathalie Kosciusko-Morizet et Thierry Solère acceptent la main tendue, Bernard Accoyer, secrétaire général des Républicains, a relativisé l'événement en le qualifiant de "décision individuelle". Luc Chatel parle, lui, de "double faute". Invité de RTL mardi 16 mai, Benjamin Griveaux, porte-parole de La République En Marche, réfute ces arguments. "Il faut préférer ses idées et son pays à son parti. Je renvoie M. Chatel à son parti. Manifestement, il n'aime pas ses idées", argumente le candidat à la députation à Paris.



Benjamin Griveaux voit dans cette alliance le partage de "valeurs essentielles". "Ce n'est pas un débauchage individuel pour une raison simple : la démarche qui a été engagée repose sur l'attachement à l'Union européenne, à la liberté, à la justice sociale et à une identité de la France qui n'est pas figée. Édouard Philippe partage l'essentiel du projet qu'a porté Emmanuel Macron."

Le premier allié d'Emmanuel Macron défend le choix de son poulain. "Le coup, ce n'est pas tellement de casser la droite que de recomposer la vie politique française, on a commencé ça le 6 avril 2016 (date de lancement d'"En Marche !"). Les Français ont choisi de mettre fin à ce système bipartisan et souvent un peu factice quand on voyait les débats à l'Assemblée nationale sur certains textes, où vous aviez des majorités de projet évidentes qui pouvaient se dégager et où les postures primaient sur l'intérêt général."