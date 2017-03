publié le 15/03/2017 à 07:38

La semaine est décisive pour Benoît Hamon, qui se démultiplie sur le terrain et dans les médias. Le candidat socialiste est à la peine dans les sondages. Voilà d'ailleurs une scène qui en dit long sur sa campagne. Il y a quelques jours, Benoît Hamon décroche son téléphone et appelle un ministre encore indécis. Il lui demande : "Pourquoi tardes-tu à me soutenir ?" Et il insiste pour que ce membre du gouvernement le rejoigne dans sa campagne. La réponse est négative : le ministre en question préfère attendre, toujours perplexe sur le programme du candidat du PS.



Avec Manuel Valls, les relations sont compliquées. Avec le Parti socialiste, ce n'est pas terrible non plus. Selon nos informations, Jean-Christophe Cambadélis organise un bureau national extraordinaire le 20 mars. Bernard Cazeneuve, le Premier ministre, devrait être présent. Le patron du PS a donc proposé à Benoît Hamon de passer un petit quart d'heure pour la photo et pour montrer que la famille est unie. Benoît Hamon a décliné.

"On a juste un petit débat télévisé à préparer", s'agace un proche. L'entourage du candidat rappelle que François Hollande en 2012 ne passait pas ses soirées non plus à Solférino. En privé, Jean-Christophe Cambadélis dénonce l'influence néfaste et sectaire de l'entourage de Benoit Hamon. Ambiance.



Ce mercredi 15 mars au soit, Benoît Hamon tiendra meeting à Nice pour se relancer. Nice, une ville de droite : y a-t-il un message ? Pas du tout. Ils ont choisi Nice uniquement parce que c'est loin de Paris. "Cela permet de ne pas parasiter le grand meeting de dimanche prochain à Bercy", nous a confié un proche.