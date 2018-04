publié le 20/04/2018 à 07:58

Ce sondage signifie-t-il que la séquence médiatique que vient d'effectuer Emmanuel Macron lui a été profitable ? Cela veut dire que les différentes interviews auxquelles s'est prêté le chef de l'État étaient attendues. On savait qu'il y avait clairement un déficit d'explication, de pédagogie.



Bon il n'a pas convaincu une majorité de Français, loin de là, mais il reste à la surface de l'eau avec 43% de bonnes opinions(*). Emmanuel Macron ne s'effondre pas. Même si trois points de plus dans un sondage ce n'est pas significatif, c'est mieux que ses prédécesseurs.

Quand on se replonge dans les deux précédents quinquennats, Nicolas Sarkozy un an après son entrée à l'Élysée en 2008 engrangeait 32% d'opinions positives. C'était 34% pour François Hollande en 2013. Macron est environ dix points au-dessus.

Ce maigre gain, il le récupère chez les moins de 50 ans, chez les femmes et les habitants des petites communes. Sur un plan plus politique, la base de l'électorat "En Marche" reste très fidèle à Macron. Il enregistre 93% de soutiens. Il progresse - un peu - chez les sympathisants du PS, et plus fortement chez les électeurs Les Républicains.

Les Français partagés

C'est un peu un sondage "et en même temps". C'est-à-dire que les Français saluent à la fois le président déterminé, persévérant, qui n'a pas peur d'aller au contact, qui fait face à la contestation, qui a un projet pour la France et qui s'y tient, qui incarne la fonction et qui a redonné du lustre au pays sur la scène internationale.



Et en même temps, ils lui reprochent de faire passer ses réformes en force, d'appliquer un programme libéral qui génère des inégalités, qui fait la part belle aux plus aisés, un président qui n'est pas suffisamment attentif aux plus fragiles. Il se demandent si, toutes ces réformes lancées à toute allure, ils en bénéficieront un jour.





(*)Enquête réalisée en ligne du 18 au 19 avril auprès de 1.011 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.