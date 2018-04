publié le 17/04/2018 à 19:17

Emmanuel Macron a prononcé mardi 17 avril un discours sur l'Europe ambitieux devant le Parlement de Strasbourg. Il dialogue sur le même sujet à Épinal en inaugurant les Débats Citoyens.



Emmanuel Macron ne veut pas appartenir à une génération de somnambules, qui seraient passés à côté de phénomènes inquiétants. Il constate la multiplication de mouvements populistes en Europe (...) il voit aussi des gouvernements ultraconservateurs qui prennent des libertés avec les libertés.

Il veut donc réagir à la fois en mettant en avant les valeurs et les idées démocratiques spécifiques à l'Europe et en même temps, en aidant à faire naître quelque chose comme une souveraineté européenne, qui ne se substituerait pas du tout aux souverainetés nationales, mais qui y ajouterait des formes de protection : d'environnement, numérique, commerciale et en ce qui concerne l'immigration.