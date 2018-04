publié le 19/04/2018 à 10:01

Il est venu, il a vu, il a perdu. Emmanuel Macron peut ranger la moitié de sa campagne présidentielle à la poubelle. C'est "nein !". Un "nein" en gros et en détail. Un gros "nein". Un "nein" pour le budget de la Zone euro. Un "nein" pour le ministre des Finances européen. Un "nein" pour le parlement de la Zone euro. Et pour la bonne bouche, un "nein" pour la défense européenne.



Contrairement à ses prétentions, notre président n'a pas fait mieux que ses prédécesseurs. Il avait pourtant mis tous les atouts dans son jeu. Il n'avait pas joué à de Funes comme Sarkozy. Il n'avait pas esquissé un axe des pays méditerranéens comme Hollande. Il avait ouvert son mandat par toutes les réformes que réclamaient Bruxelles et Berlin à la France depuis des années.

Nos élites médiatiques, technocratiques, et politiques ne veulent pas se rendre à l'évidence : c'est le concept même de couple franco-allemand qui est la cause de tous ces échecs. C'est un mythe français qui fait rire dans toute l'Europe. Les Français et les Allemands ne peuvent peut-être rien faire l'un sans l'autre ; mais ils ne peuvent pas faire grand chose ensemble non plus.