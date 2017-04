Emmanuel Macron conseille un étudiant qui a "craqué pour sa prof"

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron

publié le 20/04/2017 à 17:53

Les principaux candidats à la présidentielle passent cette semaine par l'épreuve de l'interview sur Snapchat. Le réseau social favori des moins de 25 ans souhaite en effet s'impliquer davantage dans le domaine de l'actualité et profite de cette campagne pour être également un fournisseur de contenu. Après François Fillon et Benoît Hamon, c'est Emmanuel Macron qui s'est livré à l'exercice jeudi 20 avril. Les questions sélectionnées des utilisateurs allaient de son filtre préféré à sa politique en matière de culture.



Un étudiant a cependant interpellé le candidat sur un sujet plus délicat, celui de son attirance pour l'une de ses professeures. "J'ai un peu craqué sur ma prof de droit pénal. Est-ce que vous auriez un conseil ?", lui demande ainsi le jeune homme, un petit sourire en coin. Une question qui a beaucoup fait rire Emmanuel Macron, dont l'histoire d'amour avec son enseignante au lycée d'Amiens devenue par la suite sa femme, Brigitte Trogneux, fait régulièrement la une de la presse people.

Le candidat, donné au second tour de la présidentielle par les sondages, n'a pas hésité au moment de lui répondre : "D'abord, il faut savoir si c'est réciproque. Si c'est le cas, allez-y, pas de tabou ! Si ce n'est pas le cas, interrogez-vous !". Emmanuel Macron s'est également distingué durant cette session de questions en réalisant un "bottle flip", défi ayant connu son heure de gloire sur les réseaux sociaux il y a quelques mois et qui consiste à lancer une bouteille d'eau en la faisant retomber droite.